В Rambler&Co рассказали об отношении россиян к юридической ответственности блогеров

Почти половина россиян (43%) считают, что обязательная верификация в Роскомнадзоре для пабликов и каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков поможет урегулировать рынок блогеров и повысить к ним доверие. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, в ходе которого аналитики медиахолдинга узнали, как интернет-пользователи оценивают такое решение и как оно может повлиять на блогеров и непосредственно на контент.

Согласно исследованию, 27% опрошенных относятся к этому вопросу нейтрально. В то же время 19% выражают обеспокоенность, полагая, что строгие правила могут ограничить творческий потенциал авторов. Еще 11% воспринимают эту меру скорее позитивно, однако отмечают необходимость доработки некоторых аспектов закона.

Согласно результатам, контент от лидеров мнений регулярно смотрят 21% участников исследования, еще 26% читают несколько избранных авторов, а 53% почти не следят за их постами.

При этом 68% респондентов считают, что создатели контента должны нести юридическую ответственность за распространение недостоверной информации. При этом 19% думают, что ответственность должна нестись в случае с общественно значимыми новостями. Кроме того, 13% опрошенных считают, что публикации блогеров не требуют такого строгого регламента.

Исследование показало, что 35% россиян полагают, что обязательная регистрация снизит желание блогеров производить контент, а 28% — убеждены, что регулирование стимулирует творчество. Также 23% опрошенных предполагают, что некоторые из авторов могут сменить род деятельности. Лишь 14% уверены, что регистрация никак не повлияет на карьеры интернет-звезд.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 по 31 октября 2024 года, охват составил 72 396 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.