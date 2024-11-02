Врач рассказала, какие заболевания можно лечить антибиотиками

Антибиотики нужно применять только после подтверждения диагноза бактериальной инфекции, например, пневмонии, бронхита, гайморита. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, вирусные болезни нельзя лечить такими препаратами.

«Антибиотики стоит принимать только по рекомендации врача. Самостоятельно вы не сможете себе назначать антибиотики: должно быть четкое указание, четкие соответствия крови, клинической картины и диагноза», — предупредила Ярцева.

Врач отметила, что в последнее время специалисты начали отмечать снижение эффективности антибиотиков из-за их широкого применения. Однако она уточнила, что это в первую очередь касается госпитальных случаев.

Газета Bild до этого писала, что ученые заявили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Авторы публикации назвали две основных причины падения эффективности антибиотиков: бесконтрольное потребление антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний и возросшее после пандемии COVID-19 количество туристических поездок.

Ранее врач объяснил, почему ученые забили тревогу после исследований антибиотиков.