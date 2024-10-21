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Ученые сообщили о стремительном падении эффективности антибиотиков

Bild: миллионы людей могут умереть из-за снижения эффективности антибиотиков

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые заявили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Об этом пишет газета Bild.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — заявил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

Авторы публикации назвали две основных причины падения эффективности антибиотиков: бесконтрольное потребление антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний и возросшее после пандемии COVID-19 количество туристических поездок.

Отмечается, что антибиотики зачастую назначают бесконтрольно, иногда в них нет никакой необходимости. В результате антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать инфекции, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов человек.

До этого в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что информация о нехватке некоторых антибактериальных препаратов в российских регионах не соответствует действительности.

Ранее ученые создали антибиотики, заставляющие бактерии пожирать самих себя.

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