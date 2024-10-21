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Врач объяснил, почему ученые забили тревогу после исследований антибиотиков

Иммунолог Болибок: ученые бьют тревогу, потому что бактерии не реагируют на антибиотики

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшей медицинской угрозой сегодня стала устойчивость бактерий к антибиотикам, которые все больше теряют свою эффективность. На этом фоне тревогу, которую забили немецкие ученые, вполне объяснима, отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. От этой проблемы уже сегодня страдают пациенты в реанимациях, объяснил он в беседе с RT.

Проблема связана с тем, что различные бактерии становятся «непобедимыми» в больницах, формируя так называемые «госпитальные инфекции», отметил специалист. Чаще всего, по его словам, от этого страдают отделения реанимации и интенсивной терапии, где тяжелые больные лечатся с использованием антибиотиков.

«Выясняется, что уже в больнице пациент заражается каким-нибудь штаммом, устойчивым к антибиотикам, и, по сути дела, его лечить нечем», — пояснил Болибок.

При этом известно, что полностью на 100% антибиотики победить бактерии не могут, так как частично они устойчивы к таким препаратам. Предполагается, что эти выжившие после лечения «остатки» должна уничтожить иммунная система пациента. Однако складывается ситуация, что при низком иммунитете оставшиеся бактерии не погибают, а размножаются и появляются новые, устойчивые к антибиотикам.

Такая ситуация сохранится в ближайшем будущем, бактерии, которые нечувствительны к антибиотикам, продолжат размножаться, отметил врач. Он назвал это уже не просто медицинской проблемой, а уже медико-демографической, добавив, что она будет связана со старением жителей.

Напомним, ученые обнаружили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Выделяются две основных причины проблемы: бесконтрольное потребление антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний и возросшее после пандемии COVID-19 количество турпоездок.

Исследователи предупреждают, что в результате антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать инфекции, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов человек.

Ранее ученые нашли новый фактор устойчивости смертельных микробов к антибиотикам.

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