Сын Кадырова пулеметом нарисовал в небе сердечко

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пулеметом нарисовал в небе три символа. Видео опубликовал Telegram-канал «Грозный Информ».

Стреляя в небо из ручного пулемета, он изобразил в небе цифры 13, а после заключил их в сердце. Так, сообщает издание, Адам Кадыров продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

12 октября Рамзан Кадыров написал, что его сын Адам провел построение личного состава спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» в селе «Ахмат-Юрт». В ходе мероприятия он наградил командира подразделения, а также передал личному составу служебные машины и поощрил отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра.

4 октября Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России.

В августе Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни — ордена Кадырова. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал это заслуженным признанием его качеств.

Ранее Адам Кадыров опубликовал видео стрельбы сразу из двух позолоченных пулеметов.