Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье медведь ворвался в дачный дом и напал на двоих мужчин

В Приморье медведь напал на отца и сына в дачном доме, хищника ищут

close
Shutterstock

Жители Приморья получили серьезные травмы после встречи с медведем. Об этом сообщает управление министерства природы по региону.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Отец и сын, взрослые мужчины, находились на дачном участке, когда к ним в дом ворвался хищник. В результате животное ранило мужчин, спасти их не удалось.

«Специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника», – сообщается в публикации.

Известно, что за день до инцидента недалеко от места жительства отца и сына медведь съел собаку. О произошедшем не знали, так как никто в правоохранительные органы не сообщил своевременно.

До этого в США женщина напала на медведя и оказалась в больнице. Она выгуливала собак и заметила медведя рядом. Когда он начал размахивать лапами и пыхтеть, она вспомнила историю, которую слышала по радио. Женщина несколько раз ударила хищника кулаками и понадеялась, что, как в рассказе, он сбежит, но вместо этого он напал на нее. Животное отогнали собаки.

Ранее байкер пережил встречу с агрессивным медведем во время поездки через лес в Новосибирской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами