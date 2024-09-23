В Приморье медведь ворвался в дачный дом и напал на двоих мужчин

Жители Приморья получили серьезные травмы после встречи с медведем. Об этом сообщает управление министерства природы по региону.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Отец и сын, взрослые мужчины, находились на дачном участке, когда к ним в дом ворвался хищник. В результате животное ранило мужчин, спасти их не удалось.

«Специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника», – сообщается в публикации.

Известно, что за день до инцидента недалеко от места жительства отца и сына медведь съел собаку. О произошедшем не знали, так как никто в правоохранительные органы не сообщил своевременно.

До этого в США женщина напала на медведя и оказалась в больнице. Она выгуливала собак и заметила медведя рядом. Когда он начал размахивать лапами и пыхтеть, она вспомнила историю, которую слышала по радио. Женщина несколько раз ударила хищника кулаками и понадеялась, что, как в рассказе, он сбежит, но вместо этого он напал на нее. Животное отогнали собаки.

Ранее байкер пережил встречу с агрессивным медведем во время поездки через лес в Новосибирской области.