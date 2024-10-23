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Женщина попала в больницу после того, как оказалась зажатой между враждующими оленями

Daily Mail: британка попала в больницу из-за сцепившихся рогами оленей

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Depositphotos

В Англии женщина оказалась в больнице после того, как оказалась зажатой между двумя враждующими оленями, сцепившимися рогами, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда два оленя сцепились рогами посреди дороги. В результате этого женщина, ехавшая за рулем автомобиля, оказалась зажатой между животными и получила травмы.

В полиции подтвердили, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Что касается оленей на дороге, то один из них смог вырваться и покинуть территорию, в то время как второй остался на месте.

Специалисты напомнили, что осень — период гона для оленей, когда самцы активно защищают свою территорию, что может приводить к подобным стычкам.

Ранее загадочное четвероногое существо, замеченное в зоопарке Бристоля, озадачило экспертов.

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