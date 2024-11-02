Россиянам объяснили, чем грозит проглатывание жвачки

Если человек систематически начнет проглатывать жвачку, то это приведет к аппендициту. Желательно использовать ее в короткие промежутки времени после еды, чтобы убрать налет с зубов и устранить неприятный запах, отметил завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в беседе с RT.

От одного проглатывания жвачки ничего страшного не будет, но вот регулярно делать это ни в коем случае нельзя.

«Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки — все, что попадает в организм фракциями», — подчеркнул эксперт.

Жвачка в организме перекрывает просвет червеобразного отростка, что грозит воспалением, заключил Березников.

Гастроэнтеролог из США Нэнси МакГреал до этого объяснила, что миф о длительном переваривании жевательных резинок не имеет научного обоснования — по его словам, после проглатывания жвачки она «выйдет» из организма в процессе дефекации в неизменном виде в течение 40 часов. Она также отмечала, что проглатывание большого количества жвачки может стать причиной закупорки (обструкции) кишечника — состояния, при котором продвижение пищи по кишечнику прекращается частично или полностью.

Ранее врач рассказала о пользе жевательной резинки для желудка.