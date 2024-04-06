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Врач рассказала о пользе жевательной резинки для желудка

Гастроэнтеролог Кашух: жвачка снижает риск кариеса и может смягчить изжогу

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Жевательная резинка снижает риск кариеса при условии регулярной чистки зубов, а также помогает уменьшить изжогу. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Жвачка усиливает слюноотделение, помогая смыть кислоту, которую выделяют обитающие во рту бактерии. Благодаря этому снижается риск развития кариеса, но важно не забывать и о чистке зубов.

Врач рассказала, что многие считают: жевание жвачки на пустой желудок повышает кислотность желудка и приводит к гастриту. На самом деле это не так, и даже продолжительное жевание не оказывает влияния на объем и кислотность желудочного сока. А некоторые люди сообщают, что жвачка помогает им смягчить изжогу и другие симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и раздражает его стенки.

«Возможно, это связано с тем, что жевание стимулирует выработку слюны, которая смывает лишнюю кислоту из пищевода обратно в желудок, уменьшая дискомфорт», — отметила Кашух.

Злоупотреблять жвачкой не стоит: содержащиеся в ней сахарозаменители обладают слабительным действием, добавила врач.

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