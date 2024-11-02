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Россиянкам во Всемирный день мужчин рассказали, как правильно их поддержать

Врач Хамидуллин: женщинам не стоит критиковать мужчин в случае неудач

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Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Женщине стоит помочь мужчине принять неудачу и разобраться в ее причинах, чтобы поддержать его в трудную минуту. Об этом РИАМО во Всемирный день мужчин рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

При этом он призывает избегать критики и сравнения с другими. По его словам, не стоит также нарушать личные границы партнера и пытаться с ним поговорить, если у него на это нет сил.

«Принимайте его увлечения и хобби, его потребность общаться с друзьями. Помните, что они являются источником его ресурсов. Важно поощрять его, выражая свое уважение к нему и к тому, что он делает. Важно благодарить его за то, что он делает, говорить ему комплименты, говорить о своей любви к нему», — добавил Хамидуллин.

Психолог Аполлинария Гаудиум до этого говорила, что тревога, вызванная трудностями, с которыми сталкивается современный человек, способна накапливаться, перерастая в длительный стресс, наносящий серьезный вред организму. Она посоветовала не пренебрегать простыми методами борьбы с тревожностью, а именно прогулками на свежем воздухе, любимой музыкой и общением с близкими.

Ранее психолог раскрыла главную опасность мнительности.

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