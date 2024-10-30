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Психолог назвала простые способы борьбы со стрессом

Психолог Гаудиум: объятия и любимая еда помогают бороться со стрессом

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Тревога, вызванная трудностями, с которыми сталкивается современный человек, способна накапливаться, перерастая в длительный стресс, наносящий серьезный вред организму. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психолог Аполлинария Гаудиум. Она посоветовала не пренебрегать простыми методами борьбы с тревожностью, а именно прогулками на свежем воздухе, любимой музыкой и общением с близкими.

«В борьбе со стрессом не обойтись и без дофамина. Шоколад или любимая еда, хороший сон, интимная близость, любые телесные приятные ощущения — все это стимулирует его выработку. Обнимашки и смех способствуют производству эндорфинов, а общение с природой — гормона радости серотонина», — отметила специалист.

Она добавила, что интимная близость особенно полезна женщинам, поскольку в этот момент происходит выработка гормона пролактина, который эффективен в борьбе с тревожностью и стрессом.

Согласно исследованию «Х5 Клуба», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти половина опрошенных россиян испытывают стресс каждый день. Только 6,8% людей не знают, что это такое. 29,4% респондентов сталкиваются со стрессовым состоянием 1-2 раза в неделю.

38,1% граждан заявили, что тревогу вызывает работа; 35,8% — новостной фон; 25% — неопределенность будущего. При этом вне стрессовых ситуаций опрошенные оценивают свое эмоциональное состояние как позитивное (44,3%) или нейтральное (45%).

Справляться с негативом помогают вечера в кругу семьи (34,2%), разговоры с друзьями (34,2%), путешествия и отдых на природе (31,1%) и еда (16,2%).

Ранее россиянам посоветовали «успокаивающие» книги для борьбы с осенней тревогой и стрессом.

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