«Жизнь рушится»: психолог раскрыла главную опасность мнительности

Мнительность – это склонность человека во всем видеть опасность и переживать, никому не доверять и подозревать самое плохое. С ней важно бороться, искать причины и исключать их, так как в противном случае это состояние может привести к серьезным психологическим проблемам и разрушению всех сфер жизни, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди причин мнительности специалист назвала проблемные отношения родителей в детстве, тревожность матери, негативный опыт в общении с другими людьми в подростковом возрасте и другие. В этот период могут сформироваться негативные установки, избавиться от которых будет сложно.

Однако самой частой причиной мнительности является заниженная самооценка, которая только ухудшается из-за склонности видеть и ожидать только плохое, считает Дугенцова. По ее словам, последствий у такого состояния очень много.

«В первую очередь это перегрузка нервной системы, психологическое состояние может оставлять желать лучшего. Все это за счет того, что может появляться депрессивное состояние или тревожное расстройство», — пояснила психолог.

С учетом того, что из-за мнительности самооценка продолжает падать, это сказывается на построении карьеры, личной жизни, общении с друзьями – все сферы жизни могут разрушиться. Человек выдвигает к себе слишком высокие требования, которым никогда не может соответствовать до конца. По этой причине он плохо думает о себе и не может чувствовать себя счастливым, заключила Дугенцова.

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