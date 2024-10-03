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В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся сотрудников без больничного

Депутат Фролова: работодателям не стоит отпускать сотрудников без больничного

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова предложила не отпускать простудившихся сотрудников без больничного листа. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Фроловой, предложение отпускать простуженных сотрудников на два — три дня без больничного является неоднозначным, так как может повлиять не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — поделилась депутат.

Она уточнила, что самолечением заниматься не стоит, а в случае первых симптомов заболевания необходимо обращаться к врачу.

Кроме того, Фролова задалась вопросом, из каких источников будут финансироваться подобные дни отдыха.

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