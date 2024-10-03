В ГД рекомендовали работодателям не отпускать простудившихся сотрудников без больничного

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова предложила не отпускать простудившихся сотрудников без больничного листа. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Фроловой, предложение отпускать простуженных сотрудников на два — три дня без больничного является неоднозначным, так как может повлиять не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — поделилась депутат.

Она уточнила, что самолечением заниматься не стоит, а в случае первых симптомов заболевания необходимо обращаться к врачу.

Кроме того, Фролова задалась вопросом, из каких источников будут финансироваться подобные дни отдыха.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о надвигающейся волне гриппа и снижении заболеваемости COVID-19.

Ранее в Благовещенске мужчина ударил врача за неоперативное оказание медицинской помощи.