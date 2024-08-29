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Сторонник РДК признался в подготовке теракта в Москве

РИА Новости: сторонник РДК признал вину по делу о подготовке теракта в Москве

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Сторонник организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) признал вину в уголовном деле о подготовке теракта. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уголовное дело против 27-летнего сторонника РДК о подготовке теракта в столице возбудили в начале июня. По словам источника агентства, мужчина в 2023 году переписывался с членами запрещенной организации, после чего отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотографирования местности.

В итоге подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Подготовка к теракту». Мужчина признал вину, отметил источник агентства. Он добавил, что мужчина находится под арестом.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали группу диверсантов, которая планировала взорвать в Курской области нефтехранилище. По словам источника РИА Новости, план о взрыве нефтехранилища раскрыл один из задержанных. Сейчас ведутся оперативные и следственные мероприятия.

Ранее в Москве произошла диверсия на железной дороге.

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