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В Вашингтоне привлекут Нацгвардию для безопасности во время выборов

В штате Вашингтон решили привлечь Нацгвардию для безопасности на выборах

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Tom Brenner/Reuters

Национальная гвардия штата Вашингтон окажет поддержку правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте местного губернатора Джея Инсли.

«Это мера предосторожности <…> Гвардия будет находиться в состоянии готовности в течение четырех дней: начиная с понедельника, 4 ноября, и заканчивая сразу после полуночи в четверг, 7 ноября», — говорится в публикации.

В конце октября газета The Times со ссылкой на опрос YouGov писала о том, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Около четверти (27%) жителей США посчитали возможными вспышки насилия в штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США боятся всплеска политического насилия после выборов.

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Выборы в США - 2024
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