В конгрессе США боятся всплеска политического насилия после выборов

Представители обеих политических партий в конгрессе США выразили тревогу по поводу потенциального роста политического насилия в стране после президентских выборов, назначенных на 5 ноября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на законодателей.

По мнению демократов, с которыми общался портал, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, попытается оспорить результаты выборов в случае проигрыша. Они полагают, что это может привести к массовым беспорядкам по стране или даже к повторению событий, подобных штурму Капитолия со сторонниками Трампа в январе 2021 года. В связи с этим демократическая партия уже приняла меры предосторожности и наняла группу полицейских для охраны мероприятий, запланированных на ночь после выборов.

«Мы определенно находимся в условиях повышенной опасности. Нет никакого сомнения, что мы должны быть бдительными и принимать меры предосторожности», — указал демократ Джейсон Кроу.

Его соратница по партии Делия Рамирес высказала мнение, что сторонники Трампа «воспрянут духом» в случае его победы и будут вести себя «хуже, чем четыре года назад» в случае его поражения.

6 января 2021 года произошли беспорядки в Вашингтоне на фоне заседания конгресса, где должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые до этого объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. Протестующие ворвались в Капитолий, и процедуру пришлось прервать. В ходе столкновений с силовиками пострадали несколько людей, четверых спасти не удалось. Вскоре мэр Вашингтона Мюриэль Баузер распорядилась ввести в городе комендантский час.

Ранее в США раскрыли судьбу Зеленского в случае победы Трампа на выборах.