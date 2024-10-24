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Американцы испугались гражданской войны после выборов президента

Times: более 25% американцев опасаются гражданской войны после выборов

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Газета.Ru

Более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Об этом пишет Times со ссылкой на опрос YouGov.

«Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, около четверти (27%) жителей США считают возможными вспышки насилия в штатах государства после президентских выборов в стране.

Исследование проводилось в период с 18 по 21 октября, среди 1266 человек. Погрешность опроса составила 3,2%.

До этого сообщалось, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь результатов.

Газета Politico сообщала, что Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

Ранее Лукашенко оценил выборы в США.

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