Американский военный эксперт раскритиковал запрашиваемые Зеленским «Томагавки»

Дальнобойные ракеты «Томагавк», которые президент Украины Владимир Зеленский попросил у Вашингтона в секретном пункте «плана победы», устарели и уже не состоят на вооружении армии США. Об этом сообщил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х.

По его словам, снятую с производства систему «Томагавк» заменила система JASSM.

Шрайвер отметил, что у Пентагона нет запаса ракет, которые просит Зеленский, даже на одну поставку, тогда как их нужно запускать сотнями, чтобы они причинили хоть какой-то серьезный ущерб.

Эксперт назвал «Томагавки» медленными и архаичными. Для их запуска требуются специальные установки Aegis-Ashore, которые остались только в Польше и Румынии.

«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО», — написал Шрайвер.

Зеленский попросил у США ракеты «Томагавк» с дальностью стрельбы более 2400 км. После того, как об этой просьбе стало известно СМИ, президент Украины обвинил Запад в утечке секретной части его «плана победы». Почему Зеленский не сможет получить желаемые боеприпасы и как просьба о поставках Tomahawk характеризует украинского лидера — объясняет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Лавров заявил, что требования Зеленского о «Томагавках» вызвали оторопь в США.