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В Британии вынесли приговор поляку, притворявшемуся бойцом группы «Вагнер»

The Guardian: в Британии дали 2,5 года псевдовагнеровцу Кучарски из Польши

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Великобритании приговорили к лишению свободы сроком на 2,5 года 49-летнего поляка Петра Кучарски, который выдавал себя за бойца группы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет газета The Guardian.

Издание отмечает, что Кучарски носил одежду с символикой «Вагнера», что запрещено британскими законами.

«Он был арестован после того, как 28 октября прошлого года проявил агрессию, размахивал кинжалом перед посетителями (мероприятия исторической реконструкции. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Ряду свидетелей мужчина заявил, что он якобы присоединился к «Вагнеру» и участвовал в боевых действиях на Украине.

Газета The Times писала о том, что изначально Кучарски обвинялся в том, что являлся членом запрещенного в Британии подразделения — однако поляк признал вину только в том, что оказывал информационную поддержку ЧВК «Вагнер». Доказать, что Кучарски воевал на стороне частной военной компании или был вовлечен в какую-либо активность, связанную с «Вагнером», британский суд не смог. В итоге его наказали за демонстрацию символики «Вагнера». Он был отпущен под залог с определенными условиями до вынесения приговора.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила о неучастии в военной операции на Украине.

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