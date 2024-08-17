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В Британии судят псевдо-вагнеровца из Польши

Выдававшего себя за бойца ЧВК «Вагнер» гражданина Польши судят в Британии

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Anelo/Shutterstock

Выдававшего себя за бойца ЧВК «Вагнер» гражданина Польши Петра Кучарки судят в Британии за выражение поддержки компании, которая запрещена в стране. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на итоги заседания Центрального уголовного суда Лондона в Олд-Бейли.

Изначально Кучарски обвинялся в том, что являлся членом запрещенного в Британии подразделения — однако поляк признал вину только в том, что оказывал информационную поддержку ЧВК «Вагнер». Доказать, что Кучарски воевал на стороне частной военной компании или был вовлечен в какую-либо активность, связанную с «Вагнером», британский суд не смог.

Тем не менее, Кучарски был наказан за демонстрацию символики «Вагнера», что также запрещено британскими законами. Он был отпущен под залог с определенными условиями, при этом приговор в его отношении будет оглашен уже в ноябре 2024 года.

До этого боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский хардкор.

Ранее сообщалось, что в Калуге контрактник получил условный срок за нападение на людей в электричке.

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