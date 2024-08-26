ЧВК «Вагнер» объявила о неучастии в военной операции на Украине

Частная военная компания «Вагнер» заявила, что ее бойцы не участвуют в военной операции России на Украине, а «работают» только в Африке и Белоруссии. Заявление опубликовано в Telegram-канале WAGNER GROUP.

«На сегодняшний день сотрудники ЧВК «Вагнер» работают только на «Черном Континенте» и в Белоруссии. Подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Министерства Обороны России, ни где-либо еще. ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции», — говорится в нем.

В ЧВК также заявили, что объявят дополнительно, если будут какие-либо изменения в этом направлении.

Год назад бизнес-джет, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение. О завершении расследования причин авиакатастрофы официально до сих пор не сообщалось. Как и кто поделил наследство Пригожина — в материале «Газета.Ru».

В ноябре 2023 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что ЧВК «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически.

Ранее экс-вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина.