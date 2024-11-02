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Воздушная тревога охватила 7 областей Украины

Воздушная тревога распространилась на 7 регионов Украины

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Сумской области угроза атаки с воздуха действует уже более шести с половиной часов — она была объявлена 1 ноября в 19:42 мск. В Полтавской области сирены звучат с 00:32 мск, в Днепропетровской — с 01:11 мск, в Черниговской — с 01:41 мск, в Черкасской — с 02:17, в Кировоградской — с 02:18 мск, в Харьковской — с 02:28 мск.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что ряд населенных пунктов Сумской области, в том числе региональный центр, обесточены после серии взрывов. На тот момент в регионе уже более трех часов была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.

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