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Генерал Оглоблин арестован по делу о многомиллионной взятке

СК России возбудил дело о взятке в отношении генерал-майора Оглоблина

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Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Следственный комитет (СК) России возбудил дело о взятке в отношении экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как указали в СК РФ, Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2016–2021 годах генерал-майор получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей. Установлено, что Оглоблин «осуществлял общее покровительство» при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ. По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд заключил генерал-майора под стражу.

Как пишет РБК, в марте Оглоблин вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за хищение 1,6 млрд рублей. Ему заменили неотбытый срок на исправительные работы за то, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина, который обвиняется в получении более 36 млн рублей от гендиректора «Телты».

Ранее экс-полковника МВД России Долгих обвинили в отмывании денежных средств.

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