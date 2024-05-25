Крышу школы сорвало в Краснодаре во время последнего звонка, пострадали 12 детей

Сильный ветер снес часть кровли в школе Краснодара во время проведения последнего звонка. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.

Инцидент произошел в школе №29 по улице Рылеева, порывом ветра со здания образовательного учреждения снесло часть кровли. По данным Telegram-канала 112, металл вместе с деревянным каркасом упал на учеников, 12 детей получили различные травмы.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Подмосковье забор снесло на шедшего мимо человека. Инцидент произошел в микрорайоне Южное Кучино. На кадрах с места инцидента заметно, как по дороге идет мужчина. В какой-то момент металлический забор из-за ветра поднимается в воздух и падает прямо на россиянина. От неожиданности местный житель отбежал на пару шагов. О том, получил ли человек какие-либо травмы, не сообщается.

Ранее россиянку придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке.