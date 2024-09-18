В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

В чешской столице Праге утром 18 сентября столкнулись два пассажирских поезда. Подробности сообщил чешский портал Idnes.

«По последним данным, на месте происшествия должно быть до 10 пострадавших», — говорится в материале.

Авария произошла на железнодорожном пути возле моста на улице Чупрова. После ЧП улицу перекрыли в обоих направлениях.

Как рассказала изданию пресс-секретарь Пражской спасательной службы Яна Почтова, пострадавших в результате инцидента людей развозят по больницам. Отмечается, что большинство из них отделались синяками и ушибами.

6 сентября сообщалось об аварии в Санкт-Петербурге, где электричка протаранила грузовик. ДТП произошло на территории депо Санкт-Петербург Балтийский. От удара грузовик развалился на части, а первый вагон поезда оказался сильно поврежден. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.