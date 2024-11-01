Медведев заявил о праве Грузии защищаться от ЛГБТ

Грузия, приняв закон против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), действует в своем праве. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Это выбор самой страны, это выбор парламентариев», — сказал он.

По словам зампреда Совбеза, если власти Грузии считают часть «ценностей», которые им пытаются навязать, чуждыми для народа республики, у них есть право «так поступать». Они не должны следовать той модели, которую им навязывает Запад, отметил Медведев.

1 ноября в правящей партии Грузии «Грузинская мечта» заявили, что не отменят принятый в сентябре закон о запрете пропаганды ЛГБТ, даже если он затруднит евроинтеграцию страны.

17 октября Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе сообщил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Там заявили, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям. Депутаты ЕС потребовали отмены запрета на пропаганду ЛГБТ и закона об иностранных агентах, аналогичных российским.

Ранее в Грузии заявили, что не боятся иностранной критики из-за ее законов.