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Грузинские власти заявили, что никогда не отменят закон против пропаганды ЛГБТ

«Грузинская мечта» не намерена отменять закон против пропаганды ЛГБТ в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не отменит принятый в сентябре закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), даже если он затруднит евроинтеграцию страны. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

Даже если Грузии временно в чем-то помешает этот закон, власти страны не будут учитывать «эти ценности».

«Нам лучше опоздать на 2 или 3 года (с интеграцией в ЕС. — «Газета.Ru»), но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против пропаганды ЛГБТ», — сказал Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, традиционное будущее следующих поколений не променяют на достижение «собственных меркантильных политических целей».

17 октября Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе сообщил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Там заявили, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям. Депутаты ЕС потребовали отмены запрета на пропаганду ЛГБТ и закона об иностранных агентах, аналогичных российским.

Ранее в Грузии заявили, что не боятся иностранной критики из-за ее законов.

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