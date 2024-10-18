Евросоюз остановил прием Грузии. От Тбилиси требуют отменить «российские законы» Евросоюз обсуждает экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией

Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Евродепутаты считают, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям, и требуют отмены запрета на пропаганду ЛГБТ* и закона об иностранных агентах, аналогичных российским.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен. В итоговом заявлении Европейский совет подтвердил готовность Евросоюза «поддержать грузинский народ на его европейском пути».

«В то же время Евросовет вновь выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу курса, взятого грузинским правительством, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз», — говорится в заявлении.

Европейские лидеры напомнили, что такой политический курс «ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления».

Они призывают Грузию принять «демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции».

Евросоюз надеется, что предстоящие 26 октября парламентские выборы в Грузии «будут свободными и справедливыми, в соответствии с международными стандартами и с беспрепятственным доступом для международных и внутренних наблюдателей за выборами».

В документе не говорится конкретно, чего добивается Брюссель от Тбилиси.

Однако об этом европейские чиновники не раз заявляли: они требуют отмены запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и закона об иностранных агентах, аналогичных российским.

Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции «Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии» призвали Евросоюз ввести санкции против Тбилиси. В прошлом месяце Евросоюз ограничил финансовую помощь Грузии. Страна получала ежегодно более €85 млн европейского финансирования.

Молдавию Евросоюз, напротив, хвалит. Подчеркивая «неизменную поддержку», Брюссель приветствует «последовательную приверженность властей Республики Молдова процессу реформ и призывает их продолжать реформы и укреплять устойчивость и стабильность страны».

Европейский совет осуждает «постоянные манипуляции и вмешательство России в иностранную информацию с целью подорвать демократические выборы и выбор молдавского народа в пользу процветающего, стабильного и мирного европейского будущего», говорится в заявлении европейских чиновников.

Евросоюз подтвердил «всестороннюю и неизменную» поддержку Украины в конфликте с Россией. В заявлении еврочиновников подчеркивается, что «ни одна инициатива в отношении Украины не может быть предпринята без Украины».

Европейский совет призывает членов Евросоюза к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению ее поставок, в частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, которые «срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины».

Экстренные меры

Страны Евросоюза обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с Россией и Белоруссией для охраны своих границ, заявила по итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, речь идет о Польше, странах Балтии и Финляндии.