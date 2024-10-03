В Грузии заявили, что не боятся иностранной критики из-за запрета гей-пропаганды

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о подписанном законе, запрещающем пропаганду ЛГБТ, заявил, что документ «защищает самые важные ценности — семью и детей». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», — подчеркнул Папуашвили.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ. За принятие соответствующего документа единогласно проголосовали 84 депутата. Оппозиция не принимала участие в голосовании. Законопроект должен был вступить в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили, однако она не стала его утверждать.

3 октября Папуашвили самостоятельно подписал закон. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее в Грузии призвали Запад не проявлять «двойные стандарты».