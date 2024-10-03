Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили, что не боятся иностранной критики из-за запрета гей-пропаганды

Парламентарий Папуашвили: Грузия не боится критики в адрес принятых ею законов

close
РИА «Новости»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о подписанном законе, запрещающем пропаганду ЛГБТ, заявил, что документ «защищает самые важные ценности — семью и детей». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», — подчеркнул Папуашвили.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ. За принятие соответствующего документа единогласно проголосовали 84 депутата. Оппозиция не принимала участие в голосовании. Законопроект должен был вступить в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили, однако она не стала его утверждать.

3 октября Папуашвили самостоятельно подписал закон. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее в Грузии призвали Запад не проявлять «двойные стандарты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами