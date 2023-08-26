Медведев заявил, что дружба между Россией и Грузией не за горами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россия и Грузия в перспективе снова будут дружить. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, наступит ли день, когда страны вернутся к дружеским отношениям, политик отметил, что историю «принято мерить длительными отрезками времени».

«Такое время, безусловно, наступит. Но вот когда наступит — я не знаю. Но уверен, что оно не за горами», — сказал Медведев.

Правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

В ночь на 23 августа в газете Aif.ru была опубликована статья Медведева, в которой он сообщил о популярности идеи включения Южной Осетии и Абхазии в состав России. Как отметил замглавы Совбеза, соответствующая инициатива может быть реализована при «веских причинах».

Медведев в свое статье также высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого «Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме».

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.