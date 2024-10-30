В МИД заявили о нежелании России вмешиваться в дела Грузии

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и рассчитывает на нормализацию отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам далеко не безразлично, что происходит у нашей границы, при этом мы во все внутренние дела <…> не вмешиваемся», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что в отличие от западников, РФ с уважением относится «к суверенному волеизъявлению народа Грузии».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что грузинский народ сделал свой выбор. Она напомнила, что даже «такие ангажированные структуры», как БДИПЧ ОБСЕ подтвердили, что выборы были хорошо организованы и проведены.

Выборы в Грузии состоялись 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвали голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, грузины будут делать выбор между превращением страны в полигон и миром. Грузинская оппозиция заявила, что не смирится с результатами парламентских выборов.

Ранее Кобахидзе счел, что Россия не сможет повлиять на парламентские выборы в Грузии.