В Волгограде на подростка обрушилась кирпичная кладка с крыши гаража

В Волгограде 14-летний подросток получил тяжелые травмы во время прогулки, на школьника обрушились кирпичи с крыши гаража. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в поселке Горьковский в Советском районе Волгограда. В больницу с переломом костей таза в тяжелом состоянии был доставлен 14-летний подросток.

По предварительной информации, школьник гулял в гаражном кооперативе, когда на него обрушилась кирпичная кладка с крыши одной из построек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Бурятии футбольные ворота рухнули на голову ребенку.