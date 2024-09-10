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В Волгограде на подростка обрушилась кирпичная кладка с крыши гаража

В Волгограде подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража

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FotograFFF/Shutterstock

В Волгограде 14-летний подросток получил тяжелые травмы во время прогулки, на школьника обрушились кирпичи с крыши гаража. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в поселке Горьковский в Советском районе Волгограда. В больницу с переломом костей таза в тяжелом состоянии был доставлен 14-летний подросток.

По предварительной информации, школьник гулял в гаражном кооперативе, когда на него обрушилась кирпичная кладка с крыши одной из построек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Бурятии футбольные ворота рухнули на голову ребенку.

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