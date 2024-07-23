В ГД предложили платить россиянам за данные о незаконном проживании мигрантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил платить россиянам за информацию о местах проживания нелегальных мигрантов. Инициативу парламентарий описал в своем Telegram-канале.

«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Соответствующее обращение подготовил и отправил министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву», — написал депутат.

По мнению Каргинова, принятие инициативы позволит раскрыть незаконные «миграционные сети» и создать барьер против потока нелегалов, которые, как отметил парламентарий, совершают все более жестокие преступления.

8 июля МВД России подготовило законопроект о новом миграционном режиме в стране. Документом предполагается расширение перечня статей, предполагающих выдворение в отношении мигрантов-нарушителей. В органе также отметили, что существующие механизмы позволяют депортировать из России иностранцев, виновных в совершении различных деяний.

Ранее в Следственном комитете предложили синхронизировать получение гражданства РФ и воинский учет.