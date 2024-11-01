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Детский тренер из Саратова развращал воспитанников и получил срок

В Саратове детский тренер получил восемь лет за развращение детей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд вынес приговор бывшему тренеру, который развращал детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, тренер-преподаватель спортивного учреждения систематически «совершал в отношении своих воспитанников развратные действия». Это происходило в период с декабря 2021-го по март 2023 года.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как одна из подопечных поделилась ситуацией с родителями, те обратились в полицию.

В отношении педагога возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он восемь лет не сможет заниматься педагогической деятельностью с несовершеннолетними.

До этого в Ивановской области осудили директора школы-интерната для детей-сирот. По версии следствия, с 2000 по 2013 годы россиянин домогался детей и насиловал их. Некоторым пострадавшим на тот момент не было 14 лет.

Педагога приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее молодому учителю из Свердловской области отменили приговор за насилие над школьницами.

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