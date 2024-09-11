Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области директор интерната насиловал сирот и получил срок более 20 лет

В Ивановской области насиловавшего сирот директора интерната осудили на 23 года

close
Freepik.com

Житель Ивановской области, который был директором коррекционной школы-интерната для детей-сирот, попал под суд. Об этом сообщает Ивановский областной суд.

По версии следствия, в период с 2000 по 2013 годы он домогался несовершеннолетних и насиловал их, в том числе и тех, кому еще не исполнилось 14 лет.

После того, как о произошедшем стало известно, в отношении 62-летнего мужчины возбудили дело. Суд признал его виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Разбирательства длились три года. О том, что мужчина домогался сирот стало известно от самих пострадавших. По словам одного из воспитанников, мужчина приходил к нему в комнату пьяным и «трогал».

По словам одной из местных жительниц, директор заведения ездил в Дагестан, где встречался с мальчиками, юношами и мужчинами. Сам педагог говорил, что ездит в Дагестан в командировку.

Разбирательства проходили в закрытом режиме, подробных комментариев участники процесса тоже не давали.

Ранее в Екатеринбурге учитель музыки получил 23 года колонии за насилие над учениками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами