В Ивановской области директор интерната насиловал сирот и получил срок более 20 лет

Житель Ивановской области, который был директором коррекционной школы-интерната для детей-сирот, попал под суд. Об этом сообщает Ивановский областной суд.

По версии следствия, в период с 2000 по 2013 годы он домогался несовершеннолетних и насиловал их, в том числе и тех, кому еще не исполнилось 14 лет.

После того, как о произошедшем стало известно, в отношении 62-летнего мужчины возбудили дело. Суд признал его виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Разбирательства длились три года. О том, что мужчина домогался сирот стало известно от самих пострадавших. По словам одного из воспитанников, мужчина приходил к нему в комнату пьяным и «трогал».

По словам одной из местных жительниц, директор заведения ездил в Дагестан, где встречался с мальчиками, юношами и мужчинами. Сам педагог говорил, что ездит в Дагестан в командировку.

Разбирательства проходили в закрытом режиме, подробных комментариев участники процесса тоже не давали.

Ранее в Екатеринбурге учитель музыки получил 23 года колонии за насилие над учениками.