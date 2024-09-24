Молодому учителю из Свердловской области отменили приговор за насилие над школьницами

Молодому учителю из Талицы, которого осудили за растление школьниц, отменили обвинительный приговор. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы Свердловского областного суда.

Учитель английского языка Василий Хомутинин устроился на работу в школу, которой руководила его мать. После начала разбирательств ей пришлось оставить свою должность. В прошлом году в отношении педагога было возбуждено несколько уголовных дел, следствие обвиняло преподавателя в том, что он развращал девочек в учительской, а также требовал у несовершеннолетних интимные фото и переписывался с ними. Одной из потерпевших было всего 11 лет, второй — 13.

30 мая этого года суд приговорил Хомутинина к 19 годам колонии строгого режима и запретил ему заниматься педагогической деятельностью на 10 лет. Тем не менее областной суд отменил этот приговор и вернул дело прокурору. До 23 декабря фигурант будет находиться в СИЗО.

Дело началось весной 2023 года, тогда сообщалось, что учитель сблизился со школьницей, которая росла без родителей и воспитывалась бабушкой. После расставания мужчина начал шантажировать девочку тем, что расскажет окружающим об их отношениях. Позже он завел роман со школьницей из другого образовательного учреждения.

Ранее учитель музыки из Екатеринбурга получил 23 года за насилие над учениками.