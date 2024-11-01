На Украине железнодорожники забыли прицепить вагон с 40 пассажирами к поезду

В украинском Львове железнодорожники забыли прицепить вагон с 40 пассажирами к ночному поезду, идущему в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит большой Львов».

По словам одной из пассажирок забытого вагона, после посадки они заметили, что их отправление задерживается. Однако позже к ним подошел сотрудник вокзала и признался, что их вагон забыли прицепить, а поезд ушел по расписанию.

3 сентября пресс-служба госкомпании «Украинские железные дороги» сообщала о повреждении железнодорожной инфраструктуры в двух регионах. Ракетные удары повредили железнодорожную инфраструктуру и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

В компании отметили, что пассажирские перевозки не отменялись, несмотря на нанесенный ущерб.

Также украинская «Новая почта» получила право на полеты в Киев и Львов, в том числе на эксплуатацию воздушных линий «Львов — Прага — Львов» и «Киев — Прага — Киев».

Ранее сообщалось, что из-за нехватки энергии Украина может столкнуться с проблемами в транспорте.