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На Украине сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в двух регионах

В Сумской и Днепропетровской областях Украины была повреждена ж/д инфраструктура

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Shutterstock

Ракетные удары повредили железнодорожную инфраструктуру и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Украинские железные дороги».

«Была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях», — отмечается в публикации.

В компании отметили, что пассажирские перевозки не отменялись, несмотря на нанесенный ущерб.

3 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что российская ракета поразила военный институт связи.

Утром 2 сентября российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Сумской области. Установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Ранее в США заявили, что ВСУ понесли колоссальные потери при вторжении в Курскую область.

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