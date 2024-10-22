Самолетам украинской почты разрешили летать в Киев и Львов

Украинская «Новая почта» получила право на полеты в Киев и Львов, в том числе на эксплуатацию воздушных линий «Львов — Прага — Львов» и «Киев — Прага — Киев». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ Госавиаслужбы Украины.

«На обоих направлениях предусмотрено по 7 рейсов в неделю. Однако, как объясняют AIN в компании, это лишь техническое разрешение, предшествующее разрешению летать в ЕС. Поскольку небо в Украине закрыто, о полетах из Киева или Львова сейчас речь не идет», — пишет издание.

«Новая почта» — это один из основных почтовых операторов на Украине, который занимается, в том числе, военными перевозками в интересах Вооруженных сил Украины.

В 2023 году на тот момент действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что достаточные средства противовоздушной обороны, в том числе истребители F-16 позволили бы Украине открыть аэропорт во Львове.

Все украинские аэропорты на данный момент прекратили работу из-за боевых действий.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.