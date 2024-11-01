Врачи Нижнего Новгорода рассказали о состоянии пса Кругетса, похудевшего на 50 кг

Пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете после того, как смог сбросить половину веса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринаров, которые ухаживают за животным.

По их словам, ранее весивший около 100 килограммов алабай, снизил вес до 50 килограммов, на этой отметке пес «застыл». Медики продолжают обеспечивать его всем необходимым, чтобы он смог вернуться к нормальному для его породы весу.

Специалисты добавили, что каких-либо сопутствующих заболеваний у животного не обнаружили.

«Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса», – поделились врачи.

На данный момент животному ищут новых хозяев.

Животное попало к ветеринарам в 2023 году и получило свою кличку из-за избыточного веса. Специалисты не смогли сделать крупному псу рентген суставов лап, так как для этого он должен был весить не более 50 килограммов. За два месяца диеты алабаю удалось скинуть 36 килограммов.

Ранее в Перми волонтеры посадили на диету весившего 17 килограмм кота Крошика.