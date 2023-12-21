Нижегородский пес похудел на 36 килограммов за два месяца

В Нижнем Новгороде пес Кругетс, который весил около 100 килограмм два месяца назад, похудел до 64 килограммов. Об этом сообщает благотворительный фонд «Сострадание НН».

Волонтеры нашли животное на улице и дали ему кличку Кругетс из-за ожирения. В тот момент собаке было сложно передвигаться. Специалисты не смогли сделать рентген суставов лап из-за избыточного веса у пса.

Спустя два месяца после того, как добровольцы взяли Кругетса под опеку, он похудел до 64 килограмм. При этом процесс дается собаке непросто. Чтобы в ветклинике смогли провести исследование, ему нужно весить не более 50 килограмм.

Врачи назначили животному специальную диету. По словам специалистов, ленивый Кругетс не любит выходить на улицу, но гулять ему необходимо.

Ранее в Кемерово мужчина поругался с женой и сбросил их собаку с третьего этажа.