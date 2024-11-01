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В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

Отмечается, что объект находится в поселке Краснополье.

«Краснополье — один взрыв. <...> Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В результате удара произошел взрыв, повреждено одно из административных зданий.

До этого в Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, второй взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова, в текущий момент детали произошедшего выясняются.

Ночью 27 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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