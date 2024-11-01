В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».
Отмечается, что объект находится в поселке Краснополье.
«Краснополье — один взрыв. <...> Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В результате удара произошел взрыв, повреждено одно из административных зданий.
До этого в Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, второй взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова, в текущий момент детали произошедшего выясняются.
Ночью 27 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины.
Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.