В подмосковной школе обрушился навесной потолок

В подмосковной школе обвалился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Раменском. На кадрах с места инцидента видно, как часть конструкции навесного потолка рухнула на пол. Помимо этого, пострадало и освещение.

По предварительной информации, никто не пострадал. Как рассказали в администрации учреждения, в момент обрушения в этом крыле уроков не было. Специалисты уже устранили все последствия произошедшего. Инцидент не повлиял на учебный процесс.

По данным Telegram-канала Mash, школу открыли только в текущем учебном году. Как рассказали родители, в учебном заведении нередко отключают электричество, есть проблемы с работой видеонаблюдения.

Подобный случай произошел в школе подмосковного Красногорска. Дети шли на урок физкультуры, когда на них упали плитки подвесного потолка. Двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков, один из них попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Ранее в саратовской школе во время урока упал потолок.