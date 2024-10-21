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В саратовской школе во время урока упал потолок

Саратовская прокуратура начала проверку из-за падения штукатурки в школе

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Телеграм-канал Прокуратура Саратовской области

Саратовская прокуратура начала проверку из-за падения штукатурки в школе N 67 имени Олега Янковского. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в учебное время. При этом пострадавших нет.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению требований безопасности при организации образовательного процесса», — сообщили в ведомстве.

Причины инцидента выясняются. Прокуратура даст оценку действиям руководства школы и ответственных лиц.

До этого в омской школе на девятилетнего мальчика обрушилась штукатурка. Инцидент произошел в коридоре одной из школ поселка Красный Яр 22 января: ребенок получил ссадины и ушиб спины.

Директор школы Любовь Иванова сообщила, что с учеником все хорошо, а ремонт в образовательном учреждении проводится ежегодно.

Ранее подросток выпал из окна строящейся школы в Калининградской области.

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