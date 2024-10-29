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В Подмосковье три ребенка пострадали из-за обрушения части потолка в школе

В Красногорске на школьников упали плитки подвесного потолка

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Прокуратура Московской области

В подмосковной школе три человека пострадали во время падения потолка в школе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Красногорске. Перед началом урока физкультуры на троих учеников пятого класса упали плитки подвесного потолка. После этого детям оказали всю необходимую помощь. Получили ли они какие-либо серьезные травмы, не уточняется.

После произошедшего в прокуратуре организовали проверку. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины инцидента.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве также уточнили, что из троих учащихся двое обратились за помощью к медикам.

Как сообщает РЕН ТВ, один из пострадавших попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Ранее в саратовской школе во время урока упал потолок.

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