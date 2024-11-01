Названа предварительная сумма ущерба от атаки ВСУ на Бердянск

Власти Бердянска оценили предварительный ущерб от атаки дронов ВСУ в 1 288 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительный ущерб от атаки составил 1 288 000, из которых 90% будут направлены на остекление, поскольку большая часть уже подсчитанного ущерба — выбитые стекла», — сообщили в администрации города.

Там подчеркнули, что это не окончательная сумма, поскольку члены специальной комиссии не смогли попасть в некоторые квартиры и торговые помещения для оценки ущерба. Отмечается, что сумма будет меняться по ходу работы комиссии.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в ходе атаки ВСУ на морской порт в городе Бердянске нанесли объекту «незначительный урон».

Утром 31 октября стало известно о массированной атаке украинских дронов на Бердянск. ВСУ атаковали Бердянск с помощью 10 беспилотников, три из которых ударили по жилым домам. Власти сообщали, что целью атаки стали административные здания и морской порт.

Ранее беспилотники впервые атаковали Чечню.