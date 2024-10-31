Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Балицкий рассказал об уроне, который ВСУ нанесли порту в Бердянске

Балицкий: инфраструктура порта в Бердянске получила незначительные повреждения

close
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Украинские военные в ходе атаки на морской порт в городе Бердянске, расположенном в Запорожской области, нанесли объекту незначительный урон. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы российского субъекта, он лично побывал на месте обстрела и осмотрел поврежденную инфраструктуру.

«Разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе [порта]. Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — сообщил Балицкий.

Он добавил, что инфраструктура порта будет восстановлена в максимально короткие сроки.

Также губернатор обратил внимание, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) одна местная электрическая подстанция получила легкие повреждения. Как отметил глава Запорожской области, объект отремонтируют в течение ближайших суток.

Утром 31 октября мэрия Бердянска заявила, что расположенный в городе морской порт подвергся атаке со стороны украинских военных. На этом фоне в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщил об атаке 10 дронов ВСУ на Бердянск. Он рассказал, что три беспилотника нанесли удары по жилым домам. Из-за действий украинских солдат пострадали три мирных жителя.

Ранее Балицкий опубликовал фото атаковавшего Бердянск дрона с нацарапанным на нем посланием от ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами