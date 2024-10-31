Балицкий рассказал об уроне, который ВСУ нанесли порту в Бердянске

Украинские военные в ходе атаки на морской порт в городе Бердянске, расположенном в Запорожской области, нанесли объекту незначительный урон. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы российского субъекта, он лично побывал на месте обстрела и осмотрел поврежденную инфраструктуру.

«Разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе [порта]. Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — сообщил Балицкий.

Он добавил, что инфраструктура порта будет восстановлена в максимально короткие сроки.

Также губернатор обратил внимание, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) одна местная электрическая подстанция получила легкие повреждения. Как отметил глава Запорожской области, объект отремонтируют в течение ближайших суток.

Утром 31 октября мэрия Бердянска заявила, что расположенный в городе морской порт подвергся атаке со стороны украинских военных. На этом фоне в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже заместитель губернатора региона Антон Тицкий сообщил об атаке 10 дронов ВСУ на Бердянск. Он рассказал, что три беспилотника нанесли удары по жилым домам. Из-за действий украинских солдат пострадали три мирных жителя.

Ранее Балицкий опубликовал фото атаковавшего Бердянск дрона с нацарапанным на нем посланием от ВСУ.