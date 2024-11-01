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В Подмосковье бабушка дала внучке сладкий подарок и нашла ее без сознания

mk.ru: в Подмосковье девочка потеряла сознание, съев шоколадку

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Depositphotos

Девочке из Подмосковья понадобилась помощь медиков после того, как она съела любимую сладость. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Клинском городском округе. По данным издания, семилетний ребенок вернулся с дополнительных занятий по рисованию домой. Там бабушка подарила ей сюрприз – шоколадку.

После этого 68-летняя россиянка вышла из комнаты, школьница тем временем отдыхала и ела сладость. Когда родственница вернулась, внучка уже была без сознания. Пенсионерка побежала к соседке, но спасти пострадавшую не удалось.

По предварительным данным, части лакомства оказались в дыхательных путях и перекрыли их.

До этого в Нижегородской области школьник впал в кому спустя два дня после того, как ударился головой на перемене. При этом сразу после этого в медпункт он не обращался. В больнице врачи не диагностировали каких-либо ушибов или ссадин, кости черепа были целы.

Ранее москвичка на спор выпила 20 шотов в баре и впала в кому.

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