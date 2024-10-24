Российский школьник ударился головой на перемене, а через два дня впал в кому

В Нижегородской области правоохранители выясняют обстоятельства, при которых девятилетний мальчик впал в кому. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, ребенок ударился головой на перемене в одной из школ Павлова. В тот день ребенок не обращался за медицинской помощью, а через два дня почувствовал себя плохо и потерял сознание. На скорой его доставили в местную больницу. Врачи констатировали, что мальчик впал в кому. Также они подозревают у школьника инсульт.

При этом результаты обследования показали, что у мальчика нет ушибов или ссадин, а кости черепа целы. Полицейские устанавливают, есть ли связь между школьной травмой и госпитализацией несовершеннолетнего.

Ранее в Ингушетии мальчик впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока.