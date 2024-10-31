Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Брячак посоветовал съездить в Дели тем, кто недоволен мусором в Пскове

Псковский депутат Брячак предложил недовольным жизнью горожанам уехать в Индию

close
Олег Брячак/VK

Псковский депутат Олег Брячак, сравнивший уборку на улицах Пскова и индийской столицы Дели, ответил на критику жителей. «Газете.Ru» политик заявил, что уважительно относится к негативным комментариям в сети. При этом Брячак посоветовал тем горожанам, которые недовольны своей жизнью в Пскове, пожить в бедном районе Дели.

«Критику уважаю и считаю, что она позволяет посмотреть на себя и свои поступки со стороны и сделать выводы. Дели я увидел шумным и грязным, с большим количеством бездомных. Псков на его фоне выигрывает во всем, кроме климата. Очень рекомендую тем своим землякам, которые недовольны жизнью, приехать в Дели, поселиться в бедном районе и пообщаться с местными. Уверен, мировоззрение перевернется и отношение к жизни изменится кардинально», — сказал он.

28 октября депутат псковской облдумы от «Справедливой России» Олег Брячак опубликовал во «ВКонтакте» пост с фото из Дели, где отметил, что Псков убирают от мусора лучше, чем улицы индийского города.

В комментариях некоторые жители выразили недовольство сравнением «богатой страны с бедной Индией». Брячак не согласился с утверждением о бедности Индии и заявил, что там грязно, потому что нет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ранее сообщалось, что река Ямуна в Индии покрылась токсичной пеной из-за сброса сточных вод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами